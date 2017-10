VIDEO. Etats-Unis: Un bébé hippopotame s'incruste sur la photo de fiançailles d'un couple

Le photobomb du bébé hippopotame Fiona, l'a rendue célèbre. — @hayley_roll/20 Minutes

Dans un couple, souvent, on fait les choses à deux. Mais il semblerait que la petite Fiona, le mignon bébé hippopotame du zoo de Cincinnati n’ait pas intégré ce principe. Derrière un hublot, le petit mammifère s’est incrusté inopinément sur la photo des fiançailles d’un couple. Elle était au premier rang de la scène romantique, et ce photobombing l’a rendue célèbre.

Nick Kelble et sa petite amie Hayley, se trouvaient au zoo pour célébrer leur premier anniversaire. Le jeune homme a profité de l’occasion pour demander à sa belle de l’épouser. « [Nous] attendions dans la file pour avoir un cliché avec Fiona, j’ai donné mon portable à quelqu’un pour qu’il nous prenne en photo et quand je me suis retournée, Nick avait un genou au sol », a expliqué la fiancée.

Aux premières loges

Le couple était très heureux d’avoir Fiona aux premières loges d’un moment si important de leur vie. Hayley Roll a partagé la photo sur son compte Instagram : « Nous sommes si heureux que Fiona ait été là lors de ce jour spécial. » L’animal né prématurément six semaines avant la date prévue fait sensation sur la Toile et attire de nombreux visiteurs au zoo qui veulent tous leur photo avec elle.