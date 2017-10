VIDEO. Etats-Unis: Quand un agent de piste d'aéroport danse naturellement sur le tarmac

Si vous savez vous trémousser sur une piste d’aéroport, il y a de forte chance que vous rencontriez un grand succès sur Internet. C’est le cas de l’agent de piste Kyran Ashford, qui a été filmé alors qu’il travaillait en effectuant des mouvements de danse sur le tarmac de l’aéroport international de Rochester à New York.

Plus de cinq millions de vues en moins d’une semaine

Les images ont été capturées par Terry McBride, un musicien à bord de l’avion qui rentrait chez lui à Nashville dans le Tennessee. On l’entend rire à la fin de la vidéo qu’il a partagée vendredi sur son compte Facebook. Les pas de danse ont rencontré un franc succès avec plus de cinq millions de vues en moins d’une semaine. Les twittos aussi ont adoré…

« Si agréable à voir »

