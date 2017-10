Nouvelle-Zélande: Le chat de la Première ministre débarque sur Twitter

Paddles, c’est le nom du petit animal de compagnie de Jacinda Ardern. Celle qui est à la tête du parti travailliste néo-zélandais et future Premier ministre, a fait créer un compte personnel à son chat sur Twitter. Son nom d’utilisateur : @FirstCatofNZ (Premier chat de Nouvelle-Zélande).

Hi, I'm Paddles and I am the First Cat of New Zealand. I have opposable thumbs, I'm purrty special. pic.twitter.com/MPkxdhWCRu

Plus de 5000 abonnés en quelques jours

Alors qu’il s’est inscrit sur le réseau social en ce mois d’octobre, il compte déjà plus de 5000 abonnés en seulement quelques jours. Un succès qui ne doit rien au hasard en pleine « Jacinda-mania ». A seulement 37 ans, Jacinda Ardern s’apprête à diriger la Nouvelle-Zélande.

Les tweets de Paddles, empreints d’humour, ne traitent pas de politique. Nombreux de ses posts sont des réactions à d’autres utilisateurs détenteurs d’animaux domestiques qui le sollicitent.

@FirstCatofNZ I wish to be considered for the position of Minister of Serious Stares in your cabinet pic.twitter.com/rWaGLK0KXa