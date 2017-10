Donald Trump: Le fils du président devient la risée du Web après un montage jugé ridicule

Tous les enfants voient leur papa en super-héros, grand, beau et fort… Ça aurait pu marcher mais les utilisateurs d’Instagram n’ont pas réagi comme le souhaitait, Donald Trump Jr, le fils du président des Etats-Unis.

A post shared by Donald Trump Jr. (@donaldjtrumpjr) on Oct 20, 2017 at 6:12pm PDT

Ce week-end, Donald Trump Junior a eu envie de partager une photo de son géniteur sur les réseaux sociaux. C’est donc barbu et musclé, le torse bombé, moulé dans un costume du célèbre Superman qu’apparaît un Donald Trump, fier et majestueux, sur ce montage. Le fils du président des Etats-Unis n’a pas récolté le succès attendu.

Les commentaires moqueurs et sarcastiques n’ont pas tardé à s’abattre sur Twitter, telle une pluie de désapprobation. Les utilisateurs ont vivement décrié cette association du chef d’Etat américain à un surhomme possédant des pouvoirs surnaturels ou des super-pouvoirs et qui les utilise pour faire le bien autour de lui.

Les réactions n’ont pas tardé : « Combien t’as payé papa pour ça ? », « Un Super-zéro sans aucun doute », « Oh pitié. C’est ridicule. Toute la famille vit au pays des contes de fées. » ou encore « Dégoûtant ». Certains utilisateurs ont même réutilisé le montage, à leur façon.

Goodnight Tweeple of #TheResistance We live to fight another day. Blessings and good health. P.S. Trump is NOT A SUPERHERO! pic.twitter.com/n6RBVSFnqc