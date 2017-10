Un homme a inséré des images du clown Ça dans les photos des fiançailles de sa sœur

Les photos de fiançailles… Vous pensez vous pencher dessus avec nostalgie et tendresse mais essayez un peu d’imaginer ce que ressentira la sœur de Jesse McLaren lorsqu’elle découvrira sur celles-ci le visage blanc du Clown dansant ? Caché dans l’ombre, les yeux grands ouverts et un sourire inquiétant sur ses lèvres entourées de rouge…

Sa sœur pensait bien faire en lui demandant de prendre les photos de ses fiançailles mais c’était compter sans sa créativité diabolique. L’auteur de la farce effrayante a publié son chef-d’œuvre photoshopé sur Twitter.

My sister asked me to shoot her engagement pics so I hid Pennywise the Clown in every photo. Countdown until she notices. pic.twitter.com/Z7QZPsq2ym