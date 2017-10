Twitter, Spice Girls et Herb... KFC livre sa recette version Kamoulox

La chaîne de restaurant américaine a dévoilé sa recette sur Twitter. — CHAUVEAU NICOLAS/SIPA

Des ailes de poulet dorées et une chapelure parfumée qui fond délicatement sur la langue… On connaît le « goût KFC » mais on en ignore la recette, que le roi du poulet frit persiste à tenir secrète. S’était sans compter sûr @edgette22, un Twittos qui serait, selon lui, parvenu à lever le voile sur le secret KFC jalousement gardé.

Un petit pas dans l’enquête KFC, un grand pour les gourmands

Comment ? En se penchant sur ces curieux 11 abonnements de l’empereur du poulet frit sur Twitter. Contrairement, à ses homologues que pourraient être McDonald’s ou Burger King et leurs milliers d’abonnements, KC ne suit, lui, que 11 personnes, soit les cinq Spice Girls et six hommes prénommés Herb. Il n’en fallait pas plus à @edgette22 pour conclure que la recette mystère pouvait être composée de cinq épices et de six herbes… Un petit pas dans l’enquête KFC, un grand pour les gourmands.

.@KFC follows 11 people.



Those 11 people? 5 Spice Girls and 6 guys named Herb.



11 Herbs & Spices. I need time to process this. — Edge (@edgette22) October 19, 2017

« Ces 5 personnes ? 5 Spice Girls et 6 mecs prénommés Herb. 11 Herbes & épices. J’ai besoin de temps pour digérer ça. »

C’était là et personne n’a rien vu

Le tweet de @edgette22 a déclenché l’hystérie chez les fans de poulet frit au point d’être retweeté plus de 210.000 fois et liké plus de 430.000 fois. Et les internautes de reprendre l’enquête en tentant de deviner les cinq épices et les six herbes, tout en proposant qu’une promotion soit accordée au Twittos à l’origine de cette découverte et en félicitant KFC pour la finesse de la « blague ».

the person that runs the KFC account needs a raise. I don't care how much they make now. GIVE THEM A RAISE. — Samantha O'Pumpkins (@sicklittlejag) October 19, 2017

« La personne qui administre le compte de KFC mérite une promotion. Je me fiche de combien il gagne. DONNEZ-LUI UNE PROMOTION. ».

But how did you know??? — Seiji Carpenter (@seijibk) October 20, 2017

« Mais comment l’a-t-il su ??? »

I don’t know who I’m more impressed with, @KFC for doing it or @edgette22 for noticing it https://t.co/avXAV1EkFm — Chris Espinosa (@cdespinosa) October 20, 2017

« J’ignore ce qui m’impressionne le plus, @KFC pour avoir fait ça ou @edgette22 pour l’avoir remarqué. »

Quant aux Spice Girls, elles n’auraient pas encore fait de commentaire sur leur rôle dans la croustillante idée de KFC.