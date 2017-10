Comment se souvenir de ses rêves? Une étude tente de percer le mystère

169 personnes ont expérimenté les techniques de lucidité de l'université pendant leur sommeil. — SUPERSTOCK/SUPERSTOCK/SIPA

Et s’il vous était possible de contrôler vos rêves ? En Autralie, l’université d’Adélaïde a fait de nouvelles recherches sur les différentes techniques permettant d’être lucide pendant son sommeil et de contrôler ses rêves, comme le rapporte Mashable.

Le rêve lucide est l’état où la personne est consciente qu’elle rêve et peut le contrôler. La première technique pour y parvenir est appelée le test de réalité, elle consiste en une observation attentive de l’environnement qui nous entoure plusieurs fois dans la journée afin de vérifier si l’on est bien éveillé.

Prenez le contrôle

La seconde technique est le contrôle mnémotechnique du rêve lucide appelé MILD (mnemonic induction of lucid dreams) en anglais, pour l’appliquer il faut se réveiller après cinq heures de sommeil puis se répéter « la prochaine fois que je rêve, je me souviendrai que je rêve ». La dernière est le lever, elle est semblable au MILD sauf qu’elle ne nécessite pas d’exercice litanique. Les techniques les plus étudiées sont le test de réalité et le MILD.

Le rêve lucide est l'état où la personne rêve tout en étant consciente. - POUZET/SIPA

169 personnes ont participé à l’expérimentation, celles qui ont employé la méthode MILD ont réussi dans 46 % des tentatives. Parmi elles, celles qui se sont rendormies dans les 5 minutes qui ont suivi le MILD ont été lucides dans leurs rêves. En revanche, celles qui ont mélangé les trois techniques n’ont réussi que dans 17 % des tentatives. Probablement à cause du temps écoulé entre la période de la journée où s’effectue la réflexion sur le sommeil et le moment du coucher.

De la vitamine B pour se souvenir ?

« Les tests de réalité sont pratiqués tout au long de la journée, et même si vous formulez cette intention, lorsque vous vous endormez, il y a toujours un écart avec le dernier test de réalité effectué », explique Denholm Aspy, chargé de l’étude.

D’autres éléments pourraient faciliter l’état de lucidité pendant le sommeil, comme le bon souvenir de l’expérience d’un rêve où l’on était lucide ou encore la stimulation lumineuse. L’université a également fait des recheches sur la capacité de la vitamine B d’aider à se rappeler des rêves.