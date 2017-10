Lulu, le chien de la CIA qui ne voulait pas renifler les bombes

Le bien-être physique et mental des chiens est la priorité des dresseurs de la CIA. — Javier Etxezarreta/EFE/SIPA

Même les animaux peuvent s’ennuyer au travail. Des entraîneurs de la CIA ont pu le constater récemment avec la petite chienne Lulu, comme le rapporte Mashable.

Indifférente... même à la nourriture

Ce jeune labrador à la brillante robe noire a montré - bien avant le début de sa formation dans le but d’en faire un expert en reniflement d’explosifs - des signes de désintérêt voire d’ennui.

Les dresseurs ont même été surpris de ne pas parvenir à la motiver ni à l’appâter avec de la nourriture. « Même quand ils pouvaient la motiver avec de la nourriture et jouer à "va chercher", elle ne s’amusait manifestement plus » peut-on lire sur le site de la CIA.

#CIAK9 Pupdate:

Sometimes, even after testing, our pups make it clear being an explosive detection K9 isn’t for themhttps://t.co/nPZl6YWNKb pic.twitter.com/07TXRCH7bp — CIA (@CIA) October 18, 2017

Lulu wasn’t interested in searching for explosives.

Even when motivated w food & play, she was clearly no longer enjoying herself. pic.twitter.com/puvhDk1tRX — CIA (@CIA) October 18, 2017

Le bien-être physique et mental

Ils avaient déjà observé ce genre de comportement avec d’autres animaux sur une période courte allant d’un à deux jours mais avec Lulu, cette indifférence s’est prolongée dans le temps. C’est alors qu’ils ont compris que ce n’était tout bonnement pas son truc.

« L’une des principales préoccupations de nos entraîneurs est le bien-être physique et mental de nos chiens. Ils ont donc pris la décision extrêmement difficile de faire ce qui était le mieux pour Lulu et de l’exclure du programme », peut-on encore lire sur le site.

We’re sad to announce that a few weeks into training, Lulu began to show signs that she wasn’t interested in detecting explosive odors. pic.twitter.com/c6lxHPfC09 — CIA (@CIA) October 18, 2017

Une famille, un foyer

Heureusement, la petite Lulu a été recueillie par un foyer aimant : c’est l’un de ses dresseurs qui l’a adoptée. La CIA permet aux entraîneurs et à leur famille d’adopter les chiens retirés du programme ou à la retraite.

« Elle passe maintenant ses journées à jouer avec les enfants, renifler les lapins et les écureuils dans la cour et manger des repas et des collations dans un plat pour chiens », poursuit le site.