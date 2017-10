La pose d'Ariana Grande devient un mème sur Twitter

Le challenge d'imitation de la posture d'Ariana Grande est devenu viral sur Twitter. — RSA/ZOJ/WENN.COM/SIPA

Même les plus petites choses ne passent pas inaperçues sur Twitter. Comme le relate Mashable, la photo de couverture du dernier album d’Ariana Grande est devenu un mème.

Tout a commencé lorsque les internautes se sont rendu compte de la posture extrêmement inconfortable qu’adopte la chanteuse de 24 ans sur la couverture de son album My Everything. On y voit la chanteuse agenouillée sur un minuscule tabouret blanc, les jambes entièrement repliées sous elle. Une position qui a semblé aussi peu confortable que naturelle à certains internautes.

De nombreux utilisateurs de Twitter ont alors détourné la pose de la star. Beaucoup ont essayé sans succès de prendre la même position sur un tabouret.

I've done the research and there's no way her ass is sitting on that stool. pic.twitter.com/AIGNpcJn6G — Jesse McLaren (@McJesse) October 15, 2017

I want a whole Grande scientific analysis, like the one done to test whether both Jack and Rose could fit on that raft. — Michele (@michele866) October 16, 2017

Some sort of anti-gravity going on in this picture. Finding it's source could change mankind. — Dark As Vim (@AardvarkRatnikk) October 16, 2017

« Qui sera le plus souple, qui tiendra le dernier »

D’autres internautes ont réhaussé le niveau en s’affichant avec fierté, reproduisant presque à l’identique la posture virale.

No not photo shopped my mate didn't photo shop pic.twitter.com/b9zKniDVMK — Spooky Kimiana 🌹🌙 (@agbxdangerous) October 16, 2017

pretty hurts. I remade it because I strive for perfectionist pic.twitter.com/msiz4AIVPD — kenny🕸 (@Slhut) October 16, 2017

hard to control for variables like stool size but i think it’s real pic.twitter.com/gWMKgC5gvW — Michael Greg🎃ry (@schmoyoho) October 17, 2017

Devant tant de talent, Ariana Grande elle-même a été obligée de réagir.