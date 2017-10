Tamagotchi: Le petit oeuf de Bandai fait son retour vingt après

Le Tamagotchi sera de retour en France le 25 octobre prochain. — RICHARD DREW/AP/SIPA

Jouet star dans les années 90, le Tamagotchi, petit animal de compagnie virtuel en forme d’œuf électronique, va refaire son apparition vingt ans après sa sortie dans les magasins. Le fabricant japonais Bandai a annoncé mercredi que le gadget sera à nouveau commercialisé à partir du 25 octobre en France, en Europe et aux Etats-Unis.

#JeSuisPasVieuxMais mon tamagotchi de 1997 s'est marié et a eu un enfant — Le LumberJack (@LeLumberJack) October 12, 2017

Le principe reste le même

Déjà vendue au Japon depuis le mois de mai, cette nouvelle génération de Tamagotchi est légèrement plus petite que l’ancienne. Mais son principe reste le même : le jouet est doté d’un écran numérique sur lequel s’affichent les animaux dont il faut s’occuper. Il faudra une attention quasi-permanente pour que l’animal se développe et vive le plus longtemps possible.

Sorti en 1996, cet appareil, combinaison entre le mot « œuf » (tamago en japonais) et « montre » (watch en anglais) avait fait fureur. Il s’en est vendu plus de 76 millions à travers le monde.

