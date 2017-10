Autriche: Un homme déguisé en requin interpellé à cause de la loi contre le port du voile

Un homme a écopé d'une amende de 150 euros, vendredi à Vienne, tout simplement parce qu’il était déguisé en requin. Ce dernier avait été embauché pour danser devant l’entrée d’un nouveau magasin d’ordinateurs et attirer les clients.

Or, depuis le 1er octobre, une loi interdisant d’avoir le visage caché en public (ou « loi anti-burqa ») est entrée en vigueur en Autriche et la mascotte au visage couvert par la tête de requin a donc été interpellée par les forces de l’ordre.

Les policiers lui ont demandé de retirer son masque afin que son visage soit découvert, ce que l’homme a refusé de faire : « Je fais mon travail, ici », aurait-il rétorqué aux agents, comme le rapporte le quotidien autrichien Heute. Les policiers l’ont alors sommé de rentrer à son domicile, non sans l’avoir condamné à payer une amende de 150 euros.

De son côté, Eugen Prosquill, l'employeur de notre requin récalcitrant, a assuré ignorer que la loi interdisait les déguisements. « Ce serait dommage qu’il n’y ait plus de mascottes », a-t-il regretté dans les colonnes du quotidien autrichien.

Valable pour tout le monde

Cette loi prônant la laïcité a été mise en place dans le cadre d’une politique d’intégration et vise particulièrement le voile intégral musulman. Reste que les forces de l’ordre l’appliquent à tout objet recouvrant le visage (écharpes trop grandes, cagoules, etc.) de crainte d’être accusées de discriminations.

Le « visage couvert » est en effet uniquement toléré en cas de nécessité médicale ou professionnelle. Plusieurs cyclistes portant un foulard remonté sur leur visage auraient ainsi déjà été arrêtés au nom de la loi anti-burqa.

Austria restricts wearing of clown masks and scarves (except when cold). Complicated integration problems solved, well done @BMI_OE pic.twitter.com/5yRc6L2rCI