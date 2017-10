VIDEO. Chine: Suspendu à plus de 1.000 mètres au-dessus du sol, le pont de verre se fissure

Le pont en verre le plus long du monde a ouvert au public en Chine, dans la vallée de Zhangjiajie, le 20 août 2016. — FRED DUFOUR / AFP

La vidéo fait le tour du Web. Les images ont été filmées dans le nord de la Chine, dans la province d’Hebei.

Alors qu’il traversait la passerelle des monts Taihang, suspendue à 1.180 mètres d’altitude, le guide a bien cru qu’il allait tomber dans le vide. En effet, les dalles en verre semblaient se fissurer sous ses pas comme on peut le voir dans la vidéo ci-dessous. Le guide a eu une belle frayeur et a terminé à quatre pattes, blotti contre le bord de la passerelle.

<p>Le</p> <p>ais non ! Les paumes de ses mains se sont en fait posées sur des écrans où se trouvent des fragments de verre brisé. Ils on été placé entre des couches intactes des écrans, non pas sur un mais sur plusieurs panneaux constituant la plateforme, comme l’explique <widgetinline data-blank="true" data-follow="true" data-text="Mashabble" data-type="customlink" data-url="http://mashable.com/2017/10/09/taihang-bridge-crack-walkway/#F22jFiVUaOqG"></widgetinline>.</p> <p><strong>Une administration provocatrice</strong></p> <p>Les concepteurs ont poussé l’illusion de telle façon qu’à chaque pas posé dessus, le verre paraît se briser sous les pieds on l’entend carrément craqueler ! Il s’agit donc d’une blague… De mauvais goût peut-être mais l’administration de la province l’assure, c’est juste un « effet spécial » c’était pour la « provoc’».</p> <p>Certains des commanditaires du canular se sont excusés auprès de « tous ceux qui ont eu peur ». Car on vous l’a dit c’était pour rire ! Mais la provocation ne s’arrête pas là, les écrans factices ne seront pas désinstallés. Les instigateurs espèrent bien attirer du monde vers leur effrayante attraction !</p> <p><strong>Aussi dangereux que pas drôle</strong></p> <p>Reste que la Toile, elle, n'a pas ri. Sur Weibo – l’équivalent chinois de Twitter -, les internautes ont, toujours selon Mashable, dénoncé la dangerosité de ce genre de plaisanterie pour les personnes fragiles du coeur, par exemple (gare à la crise cardiaque).</p> <p>De son côté, l’administration à quant à elle affirmé que le guide vu dans la vidéo était de mèche et qu'il a simulé sa panique, ainsi que sa chute. Ce qui a été confirmé par des internautes, ils ont admis avoir décelé un petit sourire sur le visage de l’homme improvisé acteur pour la supercherie, juste avant qu’il ne tombe.</p> <p>Cette mauvaise plaisanterie a sûrement été perçue comme telle par les Chinois car en 2015, le pont de verre suspendu de la montagne de Yuntai s’est craqué, et pour le coup, ce n’était pas une blague. En France, sur Twitter, les utilisateurs ne s’en sont pas enthousiasmés non plus.</p> <widgetblock data-type="oembed" data-url="https://twitter.com/beatrix_Orlov/status/917695344124801024"></widgetblock> <widgetblock data-type="oembed" data-url="https://twitter.com/MinoiseKara/status/917872805185773568"></widgetblock> <p> </p>

