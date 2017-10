Paris: Le RER C disjoncte à cause d'une canette coincée sous un rail

INSOLITE Lundi soir, le trafic du RER C a été ralenti en raison d'une canette bloquée qui a fait disjoncter le courant électrique...

Une canette affecte l'alimentation électrique du RER C. — Thibaut Floréani

Lundi soir, les usagers ont cru à une blague en constatant que le trafic de leur train était ralenti. Même s’ils disent avoir l’habitude des perturbations sur la ligne, le motif de la gêne de lundi risque de rester dans les mémoires. Ni la faute de la chaleur, ni celle de la neige.

D’après Le Parisien, les écrans d’information de la ligne ont indiqué qu’une canette bloquée au niveau d’un aiguillage avait provoqué des courts-circuits, entraînant des ralentissements.

@RERC_SNCF #RERC nouvelle semaine, nouveaux problèmes de circulation ! A nous de vous faire préférer le train qu’ils disaient ! @vpecresse — Robin Wood91 (@Robin_wood91) October 9, 2017

#rerc constamment en travaux... Oublie toute vie sociale si tu habites dans le sud... — Jérôme Phenix (@JeromePhenix) October 10, 2017

Certains mettent en cause la responsabilité civile.

Les usagers de la ligne se plaignent de l'état des rails. - Twitter

Le RER C transporte 540.000 usagers chaque jour. La ligne est en pleine transformation pour moderniser l'infrastructure : les rails, les caténaires, la signalisation, les revêtements de quais... tout y passe. Ces travaux importants - qui ont surtout lieu la nuit et le week-end - ont pour but final d'améliorer le quotidien des voyageurs.