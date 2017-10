VIDEO. Etats-Unis: Mais pourquoi LA sauce «Szechuan» a-t-elle provoqué des émeutes dans les McDo?

McDonald's a remis en vente, le temps d’une journée le 7 octobre 2017, sa fameuse sauce « Szechuan » et ce, pour la première fois depuis 1998. Ce come-back a provoqué des émeutes dans les restaurants aux Etats-Unis. — Wilfredo Lee/AP/SIPA

« We want sauce ! » (Donnez-nous la sauce), voici les mots clamés ce samedi par les clients des restaurants McDonald’s aux Etats-Unis. Pourquoi ? Tout simplement parce que la célèbre chaîne de fast-food avait remis en vente, le temps d’une journée comme le relate France info, cette fameuse sauce « Szechuan » et ce, pour la première fois depuis 1998.

Série télé et pétition

Il y a vingt ans, le liquide de couleur brunâtre au goût de terryaki avait été lancé pendant quelques mois seulement pour accompagner les produits estampillés Mulan (Disney). D’emblée la sauce avait fait un tabac. Le phénomène « Szechuan » version 2017 a commencé, lui, en avril dernier à la suite de la diffusion du premier épisode de la troisième saison de Rick & Morty.

Dans la série humoristique, le savant-fou, Rick Sanchez annonçait qu’il mettrait tout en œuvre pour retrouver la « Szechuan ». D’emblée, les fans de série et de la « Szechuan » avaient fait monter la sauce, réclamant le come-back du goût terryaki. L’équipe de Rick & Morty a même directement demandé au roi du Big Mac de revendre la sauce, a lancé une pétition et obtenu 20.000 signatures.

Please God, I don't ask for much, please let us gain enough cultural influence to force McDonald's into bringing back that fucking sauce. — Rick (((and Morty))) (@RickandMorty) April 2, 2017

Il n’en fallait pas plus pour que Mcdo se décide à surfer sur la vague et à profiter de cette publicité bienvenue. Après avoir fait parvenir un demi-gallon de « Szechuan » aux réalisateurs de la production futuriste, la chaîne de fast-food a annoncé qu’elle allait en proposer à ses clients pour une durée « super limitée », ce samedi.

Guys.

We fucking did it.

WE GOT THE SAUCE. pic.twitter.com/1uPA8OtJCd — Rick (((and Morty))) (@RickandMorty) July 30, 2017

Les fans de la série se sont donc rués aux portes de l’empereur du hamburger. Devant les McDo du pays, les files d’attente gargantuesques se sont multipliées. La police a même dû intervenir pour calmer les plus frustrés qui n’ont pu se régaler, faute de stock.

History will judge the LA #SzechuanSauce riot of 2017 pic.twitter.com/TGXmKffVre — Paul Snow (@PaulWSnow) October 7, 2017

D’après Huffington Post, certains chanceux n’ont pas hésité à revendre 10 dollars le nugget trempé dans la sauce légendaire.

Here at the San Jose Mcdonalds. This is our reaction to the shortage of #szechuansauce #giveusthesauce #rickandmorty pic.twitter.com/sIGaUZKDKj — Kevin Alberi (@Chauncey_Boy) October 7, 2017

Face au nombre de déçus, McDonald’s a, lui, présenté ses excuses aux clients qui n’avaient pas eu la chance de goûter au retour de la célèbre « Szechuan ».