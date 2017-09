Des tweets plus longs pour Donald Trump? Les internautes sont terrifiés

Donald Trump, qui utilisait son smartphone Samsung pour tweeter, est passé à un iPhone. — M.ROURKE/AP/SIPA

Les internautes respirent. Depuis mardi, Twitter teste un nouveau format avec des tweets deux fois plus longs (280 caractères) auprès d’un « petit groupe d’utilisateurs ». Mais dans l’immédiat, le président américain n’en fait pas partie.

« Il n’est pas dans le groupe test », a répondu à un internaute inquiet Biz Stone, de retour à plein-temps chez Twitter. Le groupe a été sélectionné au hasard. Même la mère du boss Jack Dorsey n’y a pas droit.

He's not in the test group. — Biz Stone (@biz) September 26, 2017

« Imaginez ce qu’il va pouvoir faire »

« Avec 280 caractères, Trump va pouvoir déclencher une guerre nucléaire et une guerre avec la NFL en un tweet », ironise un internaute.

With 280 characters now trump can start a nuclear war and a war with the NFL in one tweet. What a time to be alive — dan (@dannolan) September 26, 2017

Même l’ancien président mexicain Vincente Fox a joué les trolls : « Donald Trump est en train de détruire l’Amérique avec140 caractères. Imaginez ce qu’il va pouvoir faire avec 280. »

.@realDonaldTrump has been wrecking America 140 characters at a time. Imagine what he could do with 280 now. — Vicente Fox Quesada (@VicenteFoxQue) September 27, 2017

L’animateur Stephen Colbert s’en amuse également : « D’un coup, Twitter double la complexité de notre politique étrangère ».

And in one stroke, Twitter doubles the complexity of our nation's foreign policy. — Stephen Colbert (@StephenAtHome) September 27, 2017

Bon, en pratique, le président américain est déjà adepte des messages plus longs qu’il coupe avec '…', comme mercredi matin, quand il a accusé Facebook d’être « anti-Trump ».

Facebook was always anti-Trump.The Networks were always anti-Trump hence,Fake News, @nytimes(apologized) & @WaPo were anti-Trump. Collusion? — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 27, 2017

..But the people were Pro-Trump! Virtually no President has accomplished what we have accomplished in the first 9 months-and economy roaring — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 27, 2017

S’il est impatient, Donald Trump peut toujours lire notre article sur comment contourner la limite et profiter des 280 caractères pour s’exprimer dès maintenant.