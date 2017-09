VIDEO. Australie: Il cambriole un magasin et ne parvient plus à en sortir

Ce n’est pas le couteau le plus affûté du tiroir, comme dirait l’autre. Mercredi, le voleur le plus ballot d’ Australie a tenté de dérober la caisse du magasin d’une station essence à Melbourne. Dans une vidéo relayée par la police de Victoria, on peut ainsi voir un homme, vêtu de noir et, au grand étonnement de tous, d’un caleçon « friday day » (« c’est vendredi »), forcer les portes vitrées automatiques de la supérette. Une fois à l’intérieur, le cambrioleur entreprend de voler le tiroir-caisse plein de billet avant de prendre la fuite.

A bumbling thief has failed to work out how to flee through the doors of a Reservoir petrol station during a botched robbery attempt. #7News pic.twitter.com/bjClG7RN7b