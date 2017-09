Il y a des loutres partout sur Twitter... Merci J.K. Rowling!

J.K.Rowling, déprimée, a demandé des photos de loutres aux internautes : succès garanti — David Fisher/Shuttersto/SIPA

Les loutres ont envahi Twitter et c’est grâce à J.K Rowling. Très présente sur les réseaux sociaux, la maman d’ Harry Potter n’hésite jamais à prendre parti dans les débats sociaux et politiques, que ça soit contre Donald Trump ou contre le gouvernement britannique.

«Envoyez des photos de loutres »

Ainsi, après l’annonce par Theresa May de l’instauration d’une période de transition de deux ans vers le Brexit, et le mécontentement du parti d’opposition travailliste pro-Europe qui en a résulté, J.K. Rowling en a eu ras la casquette.

Dépitée, elle a exprimé sa colère lundi sur Twitter : « Des clowns incompétents au pouvoir et l’opposition se transforme en culte de la personnalité solipsiste. Je suis tellement put*** de déprimée. Envoyez des photos de loutres ».

Incompetent clowns in power and the opposition turning into a solipsistic personality cult. I'm so ****ing depressed. Send otter pictures. — J.K. Rowling (@jk_rowling) September 25, 2017

Avalanche de loutres sur Twitter

Signe de l’extraordinaire popularité de l’auteure sur les réseaux sociaux, les internautes se sont mis au garde à vous pour la réconforter, inondant les fils Twitter de loutres. Aperçu des plus beaux spécimens.

@jk_rowling My entire twitter feed has been taken over by otters and I LOVE IT!!!!❤ Thank you for this gloriousness! pic.twitter.com/SfY4Jh9dmH — MJ (@MarissaJ48) September 25, 2017

« Mon fil Twitter a été envahi par les loutres et J’AIME CA !!!!»

@jk_rowling Look what you made do pic.twitter.com/JQOcHP6Rfq — Thales Castro | 415 (@NewtEosBicho) September 25, 2017

« Regarde ce que tu m'as fait faire »

I mean, I know you've seen it a million times, but here you go pic.twitter.com/bkxFQRubGM — Robert Brock Coble (@RBroccoliCoble) September 25, 2017

« Je sais que tu l’as vue un million de fois, mais nous y revoilà »

my whole newsfeed is nothing but otters. i shall contribute @jk_rowling pic.twitter.com/bf5XNBOmfw — #DefendDACA (@AvaHodge2002) September 25, 2017

« Il n’y a que des loutres sur mon fil d’actualités, je devais contribuer »

J.K. Rowling aurait-elle une affinité particulière avec le personnage d’Hermione, dont le patronus est une loutre ?