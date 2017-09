Ivre, il traverse le barrage Hoover à la nage et survit miraculeusement

Le barrage du Hoover Dam, aux Etats-Unis. — SUPERSTOCK/SIPA

Evidemment, il est britannique et il était ivre. Un Gallois de 28 ans a écopé d’une amende de 330 dollars pour avoir traversé le bassin supérieur du Hoover Dam, le mois dernier, a rapporté le Sun cette semaine. Mais Aaron Hughes peut s’estimer heureux : il serait le premier à avoir survécu à ce défi stupide, et uniquement car neuf des dix turbines hydroélectriques du barrage étaient à l’arrêt au moment de sa traversée. Selon le Guardian, 275 personnes sont mortes au Hoover Dam ces dix dernières années, un chiffre non-officiel qui inclut de nombreux suicides.

Idiot stag-do Brit reveals why he swam across the Hoover Dam https://t.co/2vRymwbWqj pic.twitter.com/xu1WIaMy7R — The Sun (@TheSun) September 13, 2017

Hughes raconte au Daily Post qu’il avait fait la fête pendant 36 heures d’affilée à Las Vegas avec des amis et qu’il faisait « 45 ou 50° ». « Je me suis dit ''Fuck it'', je vais piquer une tête. »

Il a plongé tout habillé, baskets aux pieds, et traversé le bassin d’environ 400 mètres de long qui sépare l’Arizona et le Nevada. A mi-chemin, il a dû batailler contre le courant qui l’attirait vers le barrage. Si toutes les turbines avaient été en marche, il aurait à coup sûr été entraîné vers le fond. Comme le titre si bien le Sun : « Dam stupid ! »