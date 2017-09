New York: Une piscine pleine de requin découverte dans le sous-sol d'une maison

Un bassin plein de requin trouvé dans le sous sol d'une maison à New York — SUPERSTOCK/SUPERSTOCK/SIPA

Une piscine à requin au sous-sol. Si cette particularité convient aux villas des méchants de James Bond plus qu’aux maisons américaines lambda, c’est toutefois dans à Lagrangeville, au nord deNew York, qu’ont été découverts les poissons.

DEC found more than half a dozen #sharks in a basement pool in the #HudsonValley: https://t.co/bXXz4JRqrk pic.twitter.com/zkItNuvzqu — NYSDEC (@NYSDEC) September 7, 2017

Lors d’une fouille effectuée par la police dans une maison suspectée d’abriter des animaux sauvages, les agents de police ont découvert un bassin de 4 mètres de diamètre au sous-sol.

Dix requins se trouvaient dans ce dernier : sept Carcharhinus plumbeus vivants, ainsi que deux requins léopards et un requin-marteau morts. Selon le Département de la conservation de l’environnement de l’État de New York, les poissons ont été récupérés « facilement » avant d’être mesurés et marqués. Ils ont ensuite été transportés à l’Aquarium de Long Island.

Un commerce illégal d’animaux exotiques

Selon Darlene Puntillo, la porte-parole de l’aquarium interrogée par le Huffington Post, « ils sont jeunes et mesurent de 40 à 120 centimètres de long, donc ils sont probablement tous âgés de 1 à 3 ans ». Si les requins n’étaient pas blessés, ils n’étaient toutefois « pas en bonne santé », étant donné leurs conditions de transports et de captivités.

We are caring for the sharks that were seized from a NY home. They are being taken care of and will be quarantined until perfectly healthy. pic.twitter.com/IdHW9mkvpH — Long Island Aquarium (@LIaquarium) September 7, 2017

« Nous prenons soin des requins saisis dans une maison de New York. Ils ont été soignés et seront en quarantaine jusqu’à leur parfait rétablissement ». Heureusement, « ils nagent et mangent tous bien et notre personnel les entraîne à être nourris en surface pour savoir combien de nourriture chacun a besoin ».

Bien qu’aucun suspect n’ait été trouvé, les poissons ont été vendus dans le cadre d’un marché illégal d’animaux exotiques, selon la porte-parole. Ce n’est ainsi pas la première fois que des animaux finissent à l’aquarium de Long Island après avoir été vendus illégalement auxEtats-Unis. Il y a 15 ans, le centre avait accueilli des manchots africains saisis à l’aéroport de New York.