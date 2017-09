Tinder: Une fille reste coincée en tentant de récupérer ses excréments après un date

Un rendez-vous Tinder s'est terminé avec une fille coincée entre deux vitres, tentant de récupérer son étron — Pixabay

Une histoire qui pourrait rentrer au palmarès des premiers rendez-vous les plus gênants. Après avoir partagé un repas et bu quelques bières, Liam Smith, un étudiant de l’université de Bristol, a décidé de ramener son rendez-vous Tinder chez lui, pour un dernier verre et un film. Plus tard, et après avoir pris une douche, sa partenaire est allée aux toilettes et en est revenue avec « une lueur de panique dans les yeux », raconte Liam, interrogé par la BBC.

Elle a alors expliqué avoir tenté de jeter ses excréments par la fenêtre, de façon à le cacher à Liam, car la chasse d’eau refusait de fonctionner. Un geste insensé, même s’il est vrai que laisser le résultat de sa défécation dans les toilettes de son partenaire au premier rendez-vous peut être (légèrement) dérangeant. Malheureusement pour elle, son lancé a échoué et sa grosse commission a atterri entre la vitre de la douche et celle de la fenêtre, dans un espace de quelques centimètres seulement accessible par le haut.

I suddenly hate having this name... https://t.co/we17xKLfZU — Liam Smyth (@liam_smyth) September 5, 2017

« Après avoir arrêté de rire, les pompiers l’ont libérée »

Liam a donc décidé de casser la vitre, ne pouvant pas laisser l’étron malodorant coincé dans sa salle de bain. Mais avant qu’il ait pu attraper un marteau pour la briser, son « date » est partie, tête la première, chercher ce qui lui appartenait. Las, la malheureuse est restée coincée la tête en bas entre les deux vitres. « Je commençais à m’inquiéter, donc j’ai appelé les pompiers, a déclaré Liam, après avoir arrêté de rire, ils ont entrepris de la libérer de la fenêtre ».

This is Liam whose first date involved a bag of poo and his companion being rescued by firecrews. Speaking to @PhilWilliams @bbc5live soon pic.twitter.com/ojmWxVe7xY — Jon Kay (@jonkay01) September 5, 2017

Si la jeune femme s’en est sortie indemne (quoique sa fierté a dû en prendre un coup), la salle de bain de Liam a été partiellement détruite. « Le problème est, déclare-t-il, que le remplacement de la fenêtre coûte 300 livres (326 euros) et, en tant qu’étudiant du troisième cycle, c’est une grosse partie de mes finances ». Le jeune homme a donc mis en place une cagnotte et déjà récolté 1.200 livres (1.300 euros). Lui et son date ont décidé de donner le reste à deux organismes de charité : l’un pour les pompiers, et l’autre qui construit des toilettes dans les pays en développement.

Si Liam déclare qu’il est « trop tôt pour dire qu’elle est la bonne », il a revu la jeune femme et leur second rendez-vous a été très « agréable », de plus « le pire est derrière nous » ajoute l’optimiste.