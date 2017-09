Eduardo Martins: Le beau et courageux photographe de guerre n'a jamais existé

Eduardo Martins, un photographe de guerre prisé des médias, n'a en fait jamais existé — Screenshot Instagram edu_martinsp

Beau, jeune et courageux. Sur Instagram, Eduardo Martins avait tout pour lui. Celui qui se présentait comme un surfeur et photographe brésilien de 32 ans postait régulièrement des photos des affrontements au Moyen-Orient, témoignant de son combat héroïque contre la guerre et la pauvreté dans le monde. Un portait à faire pâlir superman, mais bâtit sur des mensonges.

Ses clichés « soi-disant pris sur le terrain », bientôt repris par la presse internationale, lui ont même valu d’être l’objet de portraits élogieux dans les médias. Il y expliquait son combat contre la leucémie, étant enfant, ainsi que son « humanité » sur les théâtres de combats. Ainsi, racontait-il en 2016 au Recount Magazine, « lors d’une fusillade en Irak, j’ai arrêté de prendre des photos afin d’aider un garçon qui avait été touché par un cocktail molotov, et le mettre un abri ».

Screenshot du compte instagram d'Eduardo Martins avant qu'il le supprime

Personne ne l’a vu

Le pot aux roses a été découvert à l’été 2017 par Natasha Ribeiro, collaboratrice deBBC Brasil qui, comme beaucoup d’autres, a souhaité approcher de plus près ce héros des temps moderne. C’est ainsi qu’au cours de ses recherches, la journaliste a obtenu les déclarations de deux reporters de guerres brésiliens, pourtant présents au Moyen-Orient, affirmant qu’ils n’avaient jamais croisé Eduardo Martins sur le terrain. Les 3 étaient pourtant censés avoir traité le même angle : les combats des Peshmergas contre Daesh, sujet dont Eduardo a tiré un reportage vendu à Vice.

Et les indices s’accumulent : le photographe ne figure pas parmi les membres de l’agence pour les réfugiés de l’ONU, ni dans les registres de l’ONG Living Positive, qui l’aurait pourtant autorisé à entrer dans un refuge pour les enfants positifs. Plus tard, Eduardo Martins propose gratuitement ses clichés à la BBC Brasil puis refuse de faire une interview par Skype, prétextant l’instabilité de la situation sur le front de Mossoul, où il se trouve par moments. Une discrétion qui tranche avec l’emphase de ses récits et qui, inévitablement, fini par mettre la puce à l’oreille de Natasha Ribeiro.

Un visage « emprunté » à un surfeur

Dans un reportage publié il y a quelques jours, la BBC Brasil révèle que de nombreux clichés sur l’Instagram à 120.000 followers d’Eduardo ont en fait tout bonnement été dérobé au photojournaliste Daniel C.Britt, puis légèrement retouchés afin d’échapper aux radars des moteurs de recherche qui permettent de traquer les reproductions. L’éclairage change, le cadrage est plus serré mais la photographie est la même, et les agences de photographies internationales n’y voient que du feu.

Pire encore, le photographe n’a pas volé que des photos, mais également un visage, à la manière de Arya dans Game of thrones. Le charmant minois visible dans les clichés est ainsi celui de Max Hepworth-Povey, professeur de surf anglais de 32 ans dont les traits ont été empruntés par Eduardo Martins, utilisateur habile de Photoshop. Si ce dernier n’a pas souhaité porter plainte l’agence de photo, contrairement à l’agence Nurphotos qui a saisi la justice italienne.

Quant au photographe, il semble qu’il ait pris la poudre d’escampette. Il a ainsi supprimé son compte Instagram et expliqué à son galeriste de Sao Paulo (avec qui il communiquait par mails) avoir pris « la décision de passer un an dans un van à parcourir le monde ».