Chocolat: Découvrez le chocolat rubis, le quatrième type de chocolat inventé

Les becs sucrés connaissent tous le chocolat blanc, le chocolat noir et le chocolat au lait. Voilà que déboule aujourd’hui le chocolat rubis. Le spécialiste suisse Barry Callebaut a dévoilé ce nouveau produit mardi à Shanghai.

Ce chocolat tire son nom et sa couleur des fèves de cacao utilisées pour sa fabrication. Ces « fèves rubis » confèrent au produit une saveur « ni amère, ni laiteuse, ni sucrée » à mi-chemin entre « la note fruitée des baies et l’exquise douceur », explique Barry Callebaut. Le tout, sans ajout de colorant ou d’arôme.

Treize ans ont été nécessaires au département Recherche et développement de la marque, en partenariat avec l’université allemande Jacob à Brême, pour mettre au point cette nouvelle gourmandise.

#RubyChocolate satisfies a new consumer need found among #Millennials - an intense sensorial delight: https://t.co/GaAtGW92aH #Innovation pic.twitter.com/83Gzxdm66D