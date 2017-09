Etats-Unis: Une carte des fromages français complètement fausse scandalise les internautes

Une enseigne américaine publie une carte fausse des fromages français — Chantelle Grady/Future /REX/SIPA

Amateurs de frometon s’abstenir. Nos amis américains, souvent moqués pour leur sens de la géographie tout relatif, ont encore frappé. Cette fois, c’est aux fromages français que la grande distribution outre-Atlantique s’est attaquée.

Des images d’une pancarte publicitaire, installée par les supermarchés Whole Foods, et censée représenter la géographie des fromages en France, ont fleuri sur Twitter.

OMG !!! la carte des fromages français ds les magasins @WholeFoods Detroit et Washington DC pic.twitter.com/omBUriq9yl — Mikaël (@Mi_ka_L) September 4, 2017

Et là, horreur ! Selon l’enseigne, le P’tit basque vient de Nantes, le Beaufort de Bordeaux, l’Epoisse de Savoie et le Camembert de Montpellier. Il n’en fallait pas plus pour que cette publicité fasse bondir les internautes français.

Carte des fromages dans les magasins Whole Foods aux US.

Sans aller jusqu'à des manœuvre militaires, ça mérite au moins un procès à l'OMC. pic.twitter.com/O85WueI1Au — Les Grecques (@lesgrecques) September 5, 2017

Et encore ils n'ont pas situé la France sur une carte du monde — Ronanov (@ronane_) September 5, 2017

SCANDALEUX ! C'est la guerre. — Stéphanie Laporte (@steashaz) September 5, 2017

Ça pique les yeux quand même 😂 — Christelle (@christelleb69) September 5, 2017

Psst ! Pour information : le P’tit Basque vient du Pays Basque, le Beaufort de Savoie, l’Epoisse de Bourgogne et le Camembert de Normandie. On dit ça…