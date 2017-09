Un hôtel belge loue des poissons rouges pour tenir compagnie à ceux qui voyagent seuls

Un remède efficace contre la solitude. Selon une internaute néozélandaise, l’Hôtel Charleroi Airport (Belgique) loue des animaux à ceux qui voyagent seul, pour tromper l’ennui. Et pas n’importe quel animal ! L’accueil de l’hôtel propose ainsi des poissons rouges, à garder pendant une nuit pour la modique somme de 3,50 euros.

My friend is staying in a hotel in Belgium. They've offered her the option of renting a fish for the night, in case she's lonely. #noshit pic.twitter.com/DG74iRSfhY

« Mon amie est dans un hôtel en Belgique. Ils lui ont proposé de louer un poisson pour la nuit, si elle se sent seule. »

Incroyable mais vrai : le directeur de l’hôtel, David Dillen, a confirmé l’information à Mashable. Et la location de poissons rouges ne date pas d’hier, à en croire les commentaires sur Trip Advisor. Cette « option » existerait depuis 2013 au moins. Mais pour David Dillen, il s’agit plutôt d’un « gadget » pour attirer l’attention des médias.

« A cause d’un retard de notre vol, nous sommes arrivés à l’Hôtel Charleroi Airport à seulement 1 heure du matin […] je recommande cet hôtel et la prochaine fois je louerai un poisson (vous pouvez louer un poisson rouge pour avoir de la compagnie dans votre chambre !) ».

Et à ceux qui s’inquiètent de la santé des poissons, coincés dans petit bocal pour le plaisir des voyageurs, le directeur de l’hôtel répond : « Ils ont aussi un grand aquarium dans la salle de ménage, avec un petit abri, de l’oxygène et des plantes […] quand nous pensons que c’est nécessaire, nous les mettons là pour quelques jours ». D’ailleurs, ajoute-t-il « les poissons sont là depuis 4 ans, si nous n’en prenions pas soin ils seraient morts depuis longtemps ».

Une déclaration qui n’empêche pas les internautes de se faire du mouron pour les poissons de l’hôtel.

Poor fish, tiny bowl, under the glare of a lamp with no plants to shelter in. If they are sentient enough to be company they deserve better.