Jean Lassalle exhibe ses petons sur Twitter: La vidéo qui fait rire les internautes

Malaisant ou hilarant ? C’est le débat qui divise les internautes depuis que Jean Lassalle, le candidat du parti « Résistons » à la présidentielle et député des Pyrénées-Atlantiques, a posté sur Twitter une vidéo de lui dans sa voiture découvrant la « house ».

Quand je découvre la House... bonne fin d'été à tous. Lien vers la chanson : https://t.co/a7oJRZkLfT pic.twitter.com/HxHsYz5XxQ — Jean Lassalle (@jeanlassalle) August 22, 2017

L’homme politique est ainsi confortablement installé sur le siège passager de sa voiture, et écoute un morceau de Vanderkraft très justement appelé «Ce bon vieux Jean Lassalle», pendant que les paysages défilent. Le détail qui a fait mouche : l'élu a retiré ses chaussures, et touche nonchalamment son pied nu. Drôle de publication tout de même, sans but précis sinon celui, peut-être, de convaincre les Français qu’il est cool et relax. Mais, n'en déplaise au groupe Vanderkraft, nul ne saurait dire s’il aime le morceau ou pas. Car Jean Lassalle reste complètement stoïque à l'écoute de la musique, et aucun mouvement rythmé de tête ne vient troubler sa langoureuse caresse des petons.

La publication a en revanche troublé les internautes qui, entre dégoût des pieds et admiration pour la positive attitude de l’élu, ont fait part de leurs impressions.

Faudra me faire examiner ce pied, Jean. — Matthieu Balu (@MatthieuBalu) August 22, 2017

Il à l'air de .... prendre son pied — THPRTL (@thprtl) August 22, 2017

C'est un grand fou cet homme — Lil Uzi bleu ciel (@etiennecasadei) August 22, 2017

Danger les pieds sur le tableau de bord si l'airbag explose c'est le pied de nez garanti avec fractures diverses — PEYROTTES MICHEL (@MIPE34) August 23, 2017