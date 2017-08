Un vacancier intercepté sur l'autoroute A7 avec 400 kg de bagages en trop dans sa voiture

L'automobiliste avait déjà parcouru des centaines de kilomètres sur l'autoroute avant d'être intercepté par les gendarmes. — Facebook / Gendarmerie nationale

Un automobiliste a été intercepté sur l’autoroute A7, le week-end dernier, au volant d’une voiture tellement chargée que son poids total dépassait de 400 kg le maximum autorisé. Les gendarmes du peloton d’autoroute de Valence (Drôme) ont publié la photo sur la page Facebook de la gendarmerie nationale, non sans humour.

« [CARTON ROUGE] + 400 kg à la pesée : les gendarmes imposent le régime. Le "champion" du week-end a été intercepté sur l’autoroute A7 », ont-ils indiqué pour légender le cliché.

Une Renault Laguna pleine à craquer

Le conducteur, qui circulait vers le sud de la France, transportait des effets personnels enroulés dans un film plastique sur le toit et le hayon de sa Renault Laguna. L’homme avait tout de même pris le soin de recouvrir la vitre du hayon d’un tapis…

L’intérieur du véhicule était également plein à craquer avec des bagages sur la banquette arrière et sur le siège passager.

L’automobiliste a dû se débarrasser du surplus

Pour ce modèle de véhicules, le poids total autorisé, qui prend en compte la masse de la voiture, de son chargement et de ses occupants, est de deux tonnes, précise BFM TV. Or, la Laguna pesait ici beaucoup plus.

Avec, à la clé, un risque potentiel en matière de sécurité rappellent les gendarmes : « il est dangereux de conduire un véhicule trop chargé et mal arrimé : la distance de freinage sera plus importante et la maîtrise du véhicule plus difficile ! »

L’automobiliste a dû s’acquitter d’une amende de 135 euros et a été contraint de se débarrasser de son surplus de bagages.