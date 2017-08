Ivanka Trump explique le fonctionnement d'une éclipse et crée un tollé sur Twitter

Ivanka Trump explique comment fonctionne une éclipse sur Twitter... les internautes lui ont répondu — Alex Brandon/AP/SIP

Ivanka Trump est descendue de sa tour d’ivoire pour éduquer les masses. Alors qu’une éclipse solaire complète devrait se produire aux Etats-Unis,la fille et conseillère de Donald Trump a cru bon d’expliquer aux internautes le phénomène de l’éclipse. Dimanche matin, elle a posté un graphique représentant le passage de la lune devant le soleil, le masquant aux terriens.

Mais il semble que son explication n'ait pas fait l'unanimité. En effet, les internautes n’ont pas manqué de renvoyer Ivanka Trump à ses dossiers, la priant notamment de leur expliquer plutôt « comment fonctionne la procédure d’impeachment » qui permet de destituer un haut fonctionnaire… tel qu’Ivanka.

The only eclipse I'm worried about right now pic.twitter.com/3P4AiideAA — Devin Duke (@sirDukeDevin) August 20, 2017

« La seule éclipse dont je me soucie actuellement »

Did u ever wonder what that bright thing is in the sky? It's called S-U-N. Learn more about THE SUN. The Sun is very hot! pic.twitter.com/W7eNsHI0TM — President Kalola🇺🇸 (@BROWNPOTUS) August 20, 2017

« Vous êtes vous déjà demandé qu’elle est cette chose brillante dans le ciel ? Ça s’appelle le S-O-L-E-I-L. Apprenez-en plus à a propos du soleil. Le soleil est très chaud ! »

Thanks Ivanka. But we don't need your help understanding the eclipse. Perhaps you should help your dad understand what nazis stand for. — Keith Victor (@keithrvictor) August 20, 2017

« Merci Ivanka. Mais nous n’avons pas besoin de votre aide pour comprendre l’éclipse. Peut-être pourriez-vous aider votre père à comprendre ce pourquoi les nazis se battent. »

Thanks next week can u show us how impeachment works — Rob DeLong (@delong_rob) August 20, 2017

« Merci la semaine prochaine pourriez-vous nous montrer comment fonctionne l’impeachment ? »

L’éclipse de ce lundi, la plus grande aux Etats-Unis depuis 99 ans, sera totale sur un axe allant de l’état de l’Oregon (ouest) à la caroline du sud. Sur ce même axe transversal, une bande large de 110 km environ sera plongée dans le noir, ce qui a amené de nombreux touristes et curieux à s’y presser depuis samedi.