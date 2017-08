Allemagne : Le parti d'extrême droite, qui appelle à «récupérer le pays», utilise la photo d'un mont suisse

L'image du mont Matterhorn, en Suisse, a été reprise par un parti national allemand — Pixabay.com

« Reprend possession de ton pays » scande la nouvelle affiche de campagne publiée par le parti d’extrême droite allemand « Alternative fur Deutschland » (AfD).

Posté sur le compte Twitter officiel de l’AfD le 9 août dernier, le tract appelle à se rendre aux urnes le 24 septembre prochain, pour les élections fédérales. Problème : le parti qui appelle à se réapproprier le pays… s’est lui-même approprié une montagne suisse.

Ainsi, le pic rocheux enneigé que l’on voit sur le tract est en fait… le mont Matterhorn, qui se trouve en Suisse, et pas en Allemagne. Et si ce type d’erreur est embêtant dans tous types de communication, elle l’est particulièrement pour un parti nationaliste qui prône avec fierté le protectionnisme culturel et économique.

Le tweet, qui promettait par ailleurs une couverture médicale pour les habitants des zones rurales, a vite été supprimé. Toutefois, un autre post présentant la même image de montagne a été publié plus tard - signe que l’AfD n’a pas encore identifié son erreur.

Les Musulmans : « Un danger pour l’Etat »

Formé en 2013, le parti s’est fait connaître du grand public la même année, en ne loupant que de 0.3 % des suffrages l’entrée au parlement allemand. Dirigé par Frauke Petry, l’AfD a enregistré un nouveau succès en 2016 lors des élections législatives régionales, en emportant 21.4 % des voix en Mecklembourg-Poméranie-Occidentale. Le parti défend une ligne anti-migrants et considère les Musulmans comme « un grand danger pour [l'] état, [la] société et [les] valeurs ».

Bien que ses intentions de votes aient fondu de 8 % au cours de l’année passée, l’AfD devrait emporter 7 % à 10 % des voix lors des élections législatives du 24 septembre. Ce score pourrait l’amener à devenir le troisième plus grand parti au Bundestag, derrière l’Union Démocratique Chrétienne d’Angela Merkel et les Sociaux-Démocrates.