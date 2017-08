VIDEO. La fin du monde n'est pas passée loin sur une plage de Santa Cruz

Un nuage a soudain assombri une plage de Californie, effrayant les baigneurs... — Rebecca Blackwell/AP/SIPA

« Les parasols s’envolaient, le sable me fouettait le visage ». Installé sur une plage proche de Santa Cruz, en Californie, le youtubeur ViralHog a assisté à un phénomène météorologique étrange. Alors que le soleil brillait dans le ciel bleu et que la température flirtait avec les 30 degrés à Natural Bridges Beach, « le ciel est devenu noir, le vent s’est levé et un énorme nuage a roulé dans le ciel ».

La vidéo qu’il a prise en atteste : un nuage sombre apparaît soudain dans le ciel, accompagné d’un vent violent et de vagues plus fortes qu’a l’ordinaire, tandis que de nombreux baigneurs quittent la plage en courant.

« C’est la fin du monde ! »

Mais, c’est connu, la météo peut changer très rapidement. Car à peine 2 minutes après que l’énorme cumulonimbus a fait son apparition, le ciel s’est découvert à nouveau et le soleil a refait son apparition, récompensant les courageux baigneurs restés sur le sable. Si l’on en croit le site Futura Sciences, ce nuage noir était en fait un énorme cumulonimbus, dont la vitesse de passage a été accrue par sa basse altitude et le vent.

>> A lire aussi : Miami: Un nuage en forme de pénis ébranle le Web

Toutefois, les internautes ont proposé d’autres explications, toutes plus vraisemblables les unes que les autres. Sous la vidéo, les commentaires vont bon train : « C’est la fin du monde », « les Russes ont fait ça ! » s’alarment certains tandis que d’autres spéculent sur la présence d'« un vaisseau extraterrestre dans le nuage ». On peut toujours rêver.