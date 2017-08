Les réjouissances que promet le single d'EasyJet, c'est 10 heures de vibrations d'avion

Easy Jet sort un album de vrombissements d'avion pour aider à l'endormissement — LANCELOT FREDERIC/SIPA

C’est pas l’album de JAY-Z quand même… EasyJet a annoncé jeudi l’initiative la plus farfelue de l’année. La compagnie aérienne low cost prévoit de sortir prochainement un album contenant dix heures ininterrompues de bourdonnement de vol. Sélectionnées en collaboration avec une spécialiste du sommeil, les vibrations, ou white noises, de l’avion ont été enregistrées sur un vol EasyJet de Londres-Gatwick à Nice. Tournées en boucle, elles constituent un délicieux single de dix heures (youpi !).

Selon les experts, le bruit de fond des moteurs entendu depuis la cabine serait relaxant et aiderait à s’endormir car, écouté du sol, il couvre les nuisances sonores qui troublent le sommeil (circulation, voisins etc...). Mieux : écouter ces bruits favoriserait également la concentration et la dynamique réflexive. De belles promesses en perspective, même s’il est difficile à l’écoute de l’enregistrement de comprendre comment le cerveau peut s’endormir et se concentrer dans le même temps…

Si le pouvoir d’endormissement de l’avion est hypothétique, la capacité du don d’EasyJet à endormir les enfants ne l’est pas. En effet, l’entreprise prévoit de reverser tous les bénéfices de l’opération à une association britannique qui a pour objet la qualité du sommeil des enfants, The Children’s Sleep Charity. En attendant la sortie du CD, il est possible de vibrer avec EasyJet sur Internet, la compagnie aérienne ayant posté une vidéo sur Youtube. Phobiques de l’avion s’abstenir.