VIDEO. Etats-Unis: Un poulet géant peut-il ressembler à Donald Trump? Apparemment oui

Donald Trump à Washington, le 4 juin 2017. — Olivier Douliery/NEWSCOM/SIPA

Un hommage dont le président américain se serait sans doute passé. Un poulet géant gonflable à l’effigie de Donald Trump est apparu aux abords de la Maison Blanche, à Washington, ce mercredi. Le réalisateur Taran Singh Brar est à l’origine de cet « happening ».

L’artiste a commandé ce monumental poulet en Chine où il avait déjà fait plusieurs apparitions afin de dénoncer « le flot quotidien de mensonges de Donald Trump » qui serait « comme ce poulet, il se dégonfle », a-t-il indiqué à l’agence de presse Reuters.

Fake chicken

De nombreux internautes ont réagi sur Twitter à l'apparition de ce gros poulet près des jardins de la Maison Blanche.

Lol made this my Twitter header #TrumpChicken pic.twitter.com/2XibcHhrTa — the sush (@SushGirl) August 10, 2017

Can you believe there's a #TrumpChicken near the White House that looks just like you? — Resisting in Pgh (@FierceGenXer) August 10, 2017

Le président américain n'a pas pu profiter du poulet géant puisqu'il est actuellement en vacances dans le New Jersey, où il fait du golf. S'il n'a pas encore réagi, son faux compte Twitter s'est fendu d'un post plutôt drôle.