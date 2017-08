VIDEO. Etats-Unis: Le mystère de la voiture sans conducteur et sans radar (enfin) élucidé

La voiture fantôme récidive. Alors que de nombreux passants et conducteurs ont déjà été les témoins étonnés des avancées de Google, Waymo et Uber en matière de voiture autonome, voilà qu’un véhicule sans chauffeur se balade à Arlington, en Virginie (Etats-Unis). Ainsi, quelques automobilistes américains ont vu s’arrêter près d’eux une voiture tout à fait normale, à ce détail près, que son siège avant-gauche était inoccupé.

Etonnant, mais légal puisque l’État de Virginie a récemment autorisé les tests de voitures expérimentales sur des portions de routes fermées ou lorsque le trafic est faible. Ajoutons à cela que l’Université Virginia Tech a commencé à tester des véhicules autonomes, et la thèse de la voiture sans chauffeur est confirmée.

Toutefois, le bolide repéré par les passants ne présentait pas l’habituel Lidar, radar-caméra qui permet à la voiture de réagir seule, dont les voitures expérimentales de Waymo et Uber ne peuvent normalement pas se passer. Cette équation mystérieuse a occupé les passionnés de technologies jusqu’à ce qu’un journaliste de NBC découvre le pot aux roses lundi.

This is one of the strangest things I've ever seen @nbcwashington @ARLnowDOTcom pic.twitter.com/8ipKEnkeiq