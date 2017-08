En vacances, vous êtes plutôt Trump ou Poutine?

Après avoir dirigé le monde pendant des semaines, Vladimir Poutine et Donald Trump se sont accordé quelques jours de repos. Vacances sportives en Sibérie pour l’un, petites parties de golf dans le New Jersey pour l’autre. Deux styles… très opposés.

Pendant une semaine en Sibérie, Vladimir Poutine a pêché, fait du kayak, de la plongée et cherché des champignons. Le tout en treillis militaire et torse nu. Sibérie-style.

Pendant ce temps dans le New Jersey, Donald Trump a pris ses 17 jours de congé dans son club de golf de luxe. Du bon temps passé à golfer, son péché mignon, et peut-être un peu de tennis ?

TRUMP HAS MAMMOTH ASS,AND VISIBLE PANTY LINE 😉 pic.twitter.com/8hCAgWUQj3

A peine arrivé, il a en tout cas déjà fait parler de lui en s’immisçant parmi les invités d’un mariage : il aurait demandé à voir la mariée et a pris des selfies avec les participants.

President Trump stops to greet wedding guests at his Bedminster, N.J. golf resort pic.twitter.com/laiS97fPoe