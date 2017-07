VIDEO. Le pont suspendu le plus long du monde inauguré en Suisse

Le pont a été inauguré samedi 29 juillet 2017. — Valentin Flauraud/AP/SIPA

Elle mesure 494 mètres de long et seulement 65 centimètres de large. Accrochée au-dessus d’une vallée dans le canton suisse du Valais, la passerelle inaugurée samedi matin s’adjuge au passage un record, celui du pont suspendu le plus long du monde.

Le pont construit en deux mois et demi, qui culmine à 85 m au-dessus de la plus profonde vallée de Suisse, permet désormais aux marcheurs qui empruntent l’Europaweg (voie européenne de randonnée) entre Grächen et Zermatt de s’éviter une descente de 500 m de dénivelé dans la vallée pour devoir remonter plus loin, l’ancien pont suspendu ayant dû être fermé à cause de risques d’éboulements, peu après son inauguration en 2010.

Les randonneurs devront avoir l’estomac bien accroché pour ne pas rendre leur casse-croûte, mais le pont est censé être relativement stable grâce à un nouveau système d’amortissement des vibrations breveté. Particulièrement exposé à la foudre, il sera interdit d’accès en cas d’orage. Ce « pont suspendu Charles Kuonen », financé principalement par des sponsors privés, précise Le Temps, a pris le nom du principal d’entre eux, le copropriétaire d’une cave familiale.