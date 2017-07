VIDEO. Trump veut se voir sur le Mont Rushmore, Internet exauce ses vœux

Donald Trump a des étoiles dans les yeux. Lors d’un meeting mardi à Yougstown, dans l’ Ohio, le président a (un peu) pris ses désirs pour la réalité. Devant ses partisans, il a crié « chaque président sur le Mont Rushmore ! » avant de s’en prendre aux médias, comme à son habitude.

« En effet, a-t-il ajouté je vous demanderais bien si oui ou non vous pensez que je serai sur le Mont Rushmore, mais voici le problème : si je l’ai fait en plaisantant, en plaisantant complètement, en m’amusant, les "fake medias" vont dire : "il pense qu’il devrait être sur le Mont Rushmore". » Et d’attendre que ses supporters huent copieusement ces médias « déshonorants ».

Si le président américain pensait voir les médias s’emparer de l’anecdote en premier, ce sont toutefois les internautes qui ont bondi sur le sujet, dans une farandole de Monts Rushmore photoshoppés :

Donald Trump in Ohio said he deserves to be on Mount Rushmore. Here you go @realDonaldTrump pic.twitter.com/jHLU0ZkBWX