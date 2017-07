Singapour: Une femme enceinte accouche dans son Uber

Un nouveau service à proposer pour Uber ? Un chauffeur de Uber à Singapour a récemment eu le plaisir de voir une de ses clientes accoucher dans sa voiture. Lorsque la jeune femme est montée, elle avait déjà commencé le travail et a demandé à être amenée à l’hôpital. Malheureusement, elle a perdu les eaux et accouché dans la foulée, sur les sièges arrière du Uber, selon le site singapourien Mothership. C’est sa belle-sœur, présente à ses côtés, qui l’a aidée durant le processus.

Singapore's first Uber baby is here! We are humbled to be a part of this incredible moment. https://t.co/NqW8DpgoOH pic.twitter.com/Zi0qbPrim4