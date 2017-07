Etats-Unis: Leur micro resté ouvert, deux élus se lâchent sur Trump et un collègue

C’est le buzz du jour aux Etats-Unis. Alors qu’ils discutaient après une réunion, une sénatrice républicaine et un démocrate n’ont pas réalisé que leur micro était resté ouvert. Et des millions d’internautes ont pu entendre tout le bien qu’ils pensaient du président américain et d’un de leur collègue de la Chambre des représentants.

La républicaine modérée Susan Collins peste d’abord contre la gestion du gouvernement Trump des dépenses : « Il n’y a aucune analyse, aucun chiffre, aucun raisonnement. C’est complètement irresponsable ». « Trump est fou, et je ne dis pas ça à la légère », répond le démocrate Jack Reed. « Je suis inquiète », ajoute Collins, qui a voté plus tard dans la journée contre la motion pour ouvrir le débat sur l’abrogation d’Obamacare.

Mais c’est surtout contre le représentant républicain du Texas, Blake Farenthold, que la sénatrice se lâche. Lundi, Fahrenhold s’est attaqué « à ces sénatrices du nord-est » qui s’opposent à Donald Trump sur la santé, expliquant de manière sexiste que « si c’était un homme », il les « provoquerait en duel » au pistolet.

« Dans un combat [à mains nues], tu le détruirais », s’amuse Jack Reed. « Il faut voir, il est gros, il est énorme, il est… je ne veux pas être méchante, mais il est tellement laid, c’est incroyable. Tu as vu sa photo en pyjama avec un bunny Playboy ? », continue Collins. Après la polémique, elle a présenté ses excuses à Fahrenthold, et ce dernier a fait de même.

Bon, à 20 Minutes, on est contre le fat shaming. En revanche, le pyjama avec des petits canards aux côtés d’une playmate, même à l’occasion d’une fête costumée pour lever des fonds (en 2010), ce n’est pas possible.

This is the photo Sen. Susan Collins was referring to when she commented on Rep. Blake Farenthold wearing pajamas in 2010. pic.twitter.com/jZYCPC4FYW