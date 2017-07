VIDEO. Ils ont matché il y a 3 ans, aujourd'hui Tinder leur offre leur premier «date» à Hawaii

Josh et Michelle ont matché sur Twitter il y a 3 ans... — Screenshot Twitter.com

Qui a dit que Tinder accélérait les rencontres ? C’est l’histoire d’un garçon, Josh, et d’une fille, Michelle, qui ont matché sur Tinder en 2014. Etant tous deux étudiants à l’Université Kent State de l’Ohio, la proximité géographique aurait dû faciliter leur rencontre, mais ce ne fût pas le cas. Comme le prouvent des captures d’écran de leurs conversations postées par Josh sur Twitter le 8 juillet dernier, les deux jeunes gens ont décidé de blaguer entre eux… deux à trois fois par an.

Ainsi, Josh a commencé la conversation en septembre 2014 mais n’a reçu une réponse qu’au mois de novembre de la même année. Michelle lui expliquait alors que son téléphone était déchargé. Six mois plus tard, ce sera au tour de Josh de justifier son silence par le fait qu’il était sous la douche… et ainsi de suite. Les périodes de silence ont parfois duré 1 an, mais la blague a perduré jusqu’à ce que le garçon, amusé… la révèle sur Twitter, ajoutant qu'« un jour il rencontrerait cette fille et que ce sera épique ».

Hahahaha one day I'm going to meet this girl and it's going to be epic. Look at the dates of our tinder texts. pic.twitter.com/DASQK4c5cX — Josh Avsec (@Wes_03) July 8, 2017

Il n’a fallu que 24 heures pour que Michelle soit avertie de l’existence de ce post et lui réponde. Depuis, les deux ont échangé leurs numéros de téléphone et ont été repérés par l’administration de Tinder, qui, impressionnée par leur histoire, les a gracieusement invités à choisir (en 24 heures) un lieu de rencontre, n’importe où aux Etats-Unis.

Un premier rendez-vous offert par Tinder

Une aubaine pour Michelle : « Je pensais que ça serait intéressant de se rencontrer mais je ne voulais pas être la première à casser la blague » a-t-elle confié à Buzzfeed. Sur Twitter, le garçon a quant à lui qualifié l’action de Tinder de « rêve », ajoutant qu'« un rendez-vous à Hawaii est beaucoup plus épique que tout que [qu’il] pourrait jamais imaginé ».

Hearts are melting across the country! ❤️ @Wes_03 and @mch_rnd meet for the first time, LIVE on @GMA after talking on Tinder for 3 YEARS... pic.twitter.com/zKpWlaYxhU — Good Morning America (@GMA) July 25, 2017

Les deux internautes ont toutefois été amenés à se rencontrer avant leur voyage à Hawaii, dont la date n’a pas encore été fixée, car ils ont tous deux été invités sur le plateau de Good Morning America ce mardi. Gênés, ils se sont vus pour la première fois sous les applaudissements des spectateurs. Si le premier contact s’est bien passé, Josh confie tout de même « ne rien vouloir presser ». Difficile lorsqu’on commence sa relation par une lune de miel à Hawaii.