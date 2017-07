Les drôles de sourcils d’une supportrice de Trump supplantent le débat sur l’Obamacare

Les sourcils d'un soutien à Donald Trump font rire sur les réseaux — Snappytv.com

L’Obamacare continue de faire sourciller parmi les soutiens de Donald Trump. Le président des Etats-Unis a effectué lundi un discours télévisé au cours duquel il a exhorté les sénateurs démocrates à voter ce mardi pour une abrogation de l’Obamacare, la réforme du système de santé qui a fait chuter de 17,6 % à 9 % le nombre d’Américains sans assurance.

Epilation malheureuse ou coup de crayon raté

Cependant, alors que Donald Trump évoquait au micro « ce cauchemar qu’est l’Obamacare », le public (ou du moins un bon paquet d’internautes) avait les yeux rivés sur les sourcils étonnants d’une femme derrière lui, comptant parmi les « victimes » de l’Obamacare réunies ce jour-là autour du président.

Que les sourcils de cette dame aient acquis cette forme suite à une épilation malheureuse ou à un coup de crayon raté, le sujet a bien fait rire sur les réseaux sociaux.

« Sourcils victimes de l’Obamacare »

What the hell!? Lady needs health care for her eyebrows! pic.twitter.com/PlNQvMgtIr — Franklin Axel Pants (@AxelPants) July 24, 2017

« Que se passe-t-il ! ? La dame a besoin de soins pour ses sourcils ! »

Shame on Obamacare for ruining this woman's eyebrows! #Trump pic.twitter.com/uhNHpxiS7Y — opie radio (@OpieRadio) July 24, 2017

« Honte à l’Obamacare qui a ruiné les sourcils de cette femme ! »

These #eyebrows need to be repealed and replaced pic.twitter.com/fIuCT8UEvO — Alice W Smith (@AlyWSmith) July 24, 2017

« Les sourcils de cette femme doivent être abrogés et remplacés »

>> A lire aussi : «Obamacare, c'est la mort», l'ultime plaidoyer de Trump pour réformer la santé

Deux votes pourraient contrecarrer les projets républicains

Le vote sur l’abrogation de l’Obamacare, réclamé par les Républicains qui souhaitent depuis sept ans « abroger et remplacer » la réforme de l’ex-président, a déjà étérepoussé à plusieurs reprises avant d’être fixé à ce mardi. « Les républicains tiennent leur chance de tenir leur promesse » a donc martelé Donald Trump lors de son discours lundi, mais malgré cela, les dés ne sont pas jetés car deux défections républicaines suffiraient à faire échouer le vote.

President Trump calls Obamacare a “big, fat, ugly lie” https://t.co/zgdnqx82CV — CNN Politics (@CNNPolitics) July 24, 2017

Quoi qu’il en soit, un vote positif ce mardi autoriserait simplement l’ouverture de débats sur l’abrogation de l’Obamacare mais n’entraînerait pas sa suppression immédiate. La réforme majeure deBarack Obama n’est pas encore enterrée.