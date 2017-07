Cet extrait d'un livre à propos de la manière dont les hommes vont au toilettes fait réagir sur Twitter

Les toilettes d'un aéroport de Hong-Kong. — PHILIPPE LOPEZ / AFP

Ahhh, magie d’Internet. Parfois, une œuvre qui n’avait rien demandé refait surface via les réseaux sociaux des années après, sans que l’on puisse expliquer les raisons de cette gloire. C’est le cas de cet extrait de livre daté des années 1980, en plein dans la jeunesse des Xennials, qui a suscité de nombreuses moqueries sur Twitter.

Tout est parti d’un post de la journaliste et auteure américaine Julia Carpentier, raconte The Independant. On préfère vous prévenir, c'est assez étonnant...

This is what happens when we let men write books pic.twitter.com/BwQDX337K4 — Julia Carpenter (@juliaccarpenter) July 21, 2017

« Et elle dût s’asseoir sur les toilettes quelques minutes, attendant que l’urine arrive. Les hommes étaient capables de la faire apparaître immédiatement, c’était l’un de leurs pouvoirs, cette éclaboussure tonitruante alors qu’ils se tiennent fiers au-dessus de la cuvette. Tout chez eux était plus direct, leurs entrailles n’étaient pas ce labyrinthe que l’on trouve chez les femmes, pour que l’urine sorte. »

Anatomie : 0/20

Ce paragraphe est extrait du livre Les sorcières d’Eastwick, écrit par John Dike en 1984. Au-delà du fait que ce n’est pas de la grande littérature, trente-trois ans après, ce paragraphe ne passe pas sur le plan biologique. Ben alors John, on a séché trop de cours de SVT ?

This is anatomically incorrect. JOHN UPDIKE!! https://t.co/tuapPnNqWy — Nayanika (@nayanikaaa) July 23, 2017

« C’est anatomiquement incorrect, John Updike ! »

Well actually... women's urethras are much shorter than men's so not only is this terrible writing it's also wrong — Susan Johnson (@sooznshmoozn) July 22, 2017

« Bon… En fait, les urètres des femmes sont aussi plus courts que ceux des hommes donc en plus d’être mal écrit c’est terriblement faux. »

Gadzooks, this guy is the best at human anatomy, just LOOK at how much more complex women's urinary tracts are, gosh, wow, impressive. pic.twitter.com/OZSMDOnsrs — R K (@Ruadhain_K) July 21, 2017

« Cet homme est le meilleur en anatomie humaine, regardez à quel point les appareils urinaires des femmes sont plus complexes. Wow, impressionnant »

Do you think John Updike has a really strong pelvic floor? https://t.co/IInjgox10d — Hunch🍹Punchin' (@kaijinboyfriend) July 23, 2017

« Vous pensez que John Updike avait un plancher pelvien très musclé ? »

Ce livre repose sur un pitch pas piqué des hannetons : c’est l’histoire de femmes qui gagnent des pouvoirs magiques si elles quittent, ou sont quittées, par leur conjoint. John Updike est un auteur américain de poésie, de romans et d’essais, souvent utilisé pour l’apprentissage de la littérature anglaise dans les écoles.

