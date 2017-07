QUIZ. Fast-food et obésité : Que savez-vous de la malbouffe ?

NUTRITION En ce jour officiel de la malbouffe, «20 Minutes» vous propose de réviser vos classiques en matière de sucreries, fast-food et obésité…

Quel malbouffeur êtes-vous ? — Geoffrey Swaine/Shutter/SIPA

Youpi ! Ce 21 juillet est le jour international de la malbouffe ! L’occasion pour vous de revisiter les bons vieux classiques : Big Mac, Wooper, Dragibus et autre Coca-Cola. Mais avant de vous ruer vers le domac le plus proche avant de vous enfoncer dans votre canapé devant un film, voyons un peu ce que vous connaissez du vaste monde (oui, j’ai bien dit monde) de la malbouffe et de ses protagonistes. Du XVIIIème siècle à nos jours, des Etats-Unis aux îles pacifiques, bienvenue dans l’extraordinaire univers de la production de calories.