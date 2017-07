VIDEO. L'habile stratagème de la femme du Premier ministre japonais pour ne pas avoir à parler à Trump

Le meilleur moyen de ne pas parler avec un étranger, ça reste de prétexter ne pas comprendre sa langue. Et c’est exactement ce qu’a fait Akie Abe, la femme du Premier ministre japonais, avec Donald Trump. L’affaire remonte au dîner du G20 à Hambourg début juillet quand Akie Abe se retrouve assise aux côtés du président américain.

La suite, c’est Donald Trump qui la raconte dans une interview publiée par le New York Times mercredi 19 juillet. ce même entretien où il revient sur la poignée de main avec Macron. Voici donc ce qu’il dit :

« Trump : Donc j’étais à côté de la femme du premier ministre Abe, qui je pense est un type génial, et elle, est une femme géniale, mais elle ne parle pas anglais.

Haberman [le journaliste] : Pas du tout, c’est ça ? Zero ?

Trump : Même pas "hello".

Haberman : Ça doit être un placement étrange.

Trump : C’est dur parce que vous savez, vous rester assis là pendant..

Haberman : Des heures.

Trump : Le dîner a duré environ 1h45. »

On imagine aisément la succession de silences à table. Sauf que certains journalistes ont souligné le fait que Akie Abe se débrouille tout à fait correctement dans la langue de Shakespeare.

As others have hilariously noted, Abe does speak English. pic.twitter.com/kWDatRz2Ly