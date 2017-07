VIDEO. Alerte malaise absolu: Gérard Collomb qui tape la discute en anglais avec des touristes

FRENCH ACCENTE Une phrase à retenir : « I am the minister… from police »…

Gérard Collomb avec son posse dans les rues de Montmartre, vendredi 21 juillet. — NICOLAS MESSYASZ/SIPA

Ce sera à n’en pas douter le souvenir marquant de leur mariage. Un couple de Malaisiens fraîchement unis a été interpellé ce vendredi par Gérard Collomb dans les rues de Montmartre, à Paris. La séquence filmée par BFMTV est d’un malaise absolu.

Quand Collomb assure être "le ministre de la police" à des touristes malaisiens pic.twitter.com/0SV1S9fMiv — BFMTV (@BFMTV) July 21, 2017

On y voit le ministre de l’Intérieur s’approcher de deux jeunes Malaisiens et les apostropher ainsi : « Do you speak english ? » Face à la réponse positive du duo, il enchaîne par une poignée de mains et une brève présentation : « I am the minister… from police. » Le désarroi se lit sur le visage des deux jeunes mariés qui évidemment se demandent bien qui est ce monsieur. Mais ce n’est pas tout.

Gérard Collomb leur demande, toujours en anglais mais après un long blanc, s’ils veulent prendre une photo avec lui. Evidemment, les deux touristes acceptent (ils n’ont pas trop le choix) et top à la photo ! On espère qu’ils l’encadreront de retour en Malaisie.