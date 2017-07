VIDEO. Etats-Unis: Un avion de tourisme forcé d'atterrir sur l'autoroute

Un avion s'est posé en urgence sur une autoroute américaine, le 19 juillet 2017. — FACEBOOK/KENNETH WILLIAM

Atterrissage d’urgence réussi. Mercredi, un Cesna 206, un petit avion six places, s’est posé sur une autoroute de Long Island, près de New York, devant des automobilistes incrédules. Le pilote et l’appareil s’en sont sortis sans une égratignure, rapportent les médias locaux.

Kenneth William a capturé l’incident avec sa dashcam : « Un avion vient d’atterrir devant moi sur [l’autoroute] Sunrise, dingue ! », écrit-il sur Facebook.

Le pilote amateur, âgé de 57 ans, a expliqué aux autorités qu'il avait dû atterrir en urgence après un incident mécanique indéterminé. Il a pu se poser malgré la circulation, rasant un panneau de l'autoroute avant de toucher le sol juste avant un pont et de se ranger sur le bas côté. Joli sang-froid!