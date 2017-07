Les saucisses à la guimauve d'Ivanka Trump ne sont pas aussi étranges qu'elles y paraissent...

Ivanka Trump et sa fille Arabella, en compagnie de Donald Trump. — Evan Vucci/AP/SIPA

Les internautes américains qui sont tombés mardi sur la story Instagram d’Ivanka Trump à l’occasion des 6 ans de sa fille Arabella, ont dû avoir des troubles de la digestion. Comme l’a repéré le site Mashable, la fille du président américain y a dévoilé des brochettes de saucisses enrobées de guimauve avec ce commentaire ironique « gardons la ligne ». On sait que le sucré-salé est à la mode mais là, ne va-t-on pas un peu trop loin ?

It's not even 9 in the morning pic.twitter.com/WwCDlF1ZA4 — Jon (@prasejeebus) July 18, 2017

can you post the hotdog & marshmallow treat? I want to show my daughter what NOT to eat, ever! Thanks! — stalefton (@stalefton) July 18, 2017

Toujours prompts que nous sommes à critiquer le manque de savoir-vivre de la famille Trump, il faut veiller à ne pas tomber dans l’excès. Et dans ce cas présent, il s’avère que ces saucisses à la guimauve ne sont pas une invention tordue visant à provoquer une crise cardiaque chez Cyril Lignac, mais bien une spécialité des goûters d’anniversaire philippins.

did Ivanka Trump throw her kids a Filipino birthday party??? pic.twitter.com/1hCuNN28Rt — Matt Ortile (@ortile) July 18, 2017

Certains y ont toutefois trouvé à redire.

As a Filipino I'm so offended that @IvankaTrump used the wrong type of hotdog. Get it right or don't do it at all. pic.twitter.com/0CGFvJQFmq — Franc De Guzman (@FrancDeee) July 19, 2017

« En tant que Philippin, je suis offensé qu’Ivanka Trump utilise les mauvaises saucisses. fais-le correctement ou ne le fais pas du tout ! » Ah, le choix des ingrédients…