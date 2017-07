Il part boire une pinte après un déménagement et prévient sa copine qu’il ne rentrera que cinq jours plus tard parce qu’il est à Ibiza

La plage de Cala Gracio à Ibiza. — Grant Falvey/LNP/REX/REX/SIPA

Mais qu’a-t-il pu bien se passer dans la tête de Gareth Kelly dimanche dernier ? Alors qu’il vient, avec des amis, d’aider à déménager des meubles chez sa sœur, il prévient sa copine Hannah Williams qu’il va boire une pinte non loin de là au Green Acre Pub à Porthcawl, au Pays de Gallles.

Selon Metro.uk, la jeune femme reçoit cependant à minuit un texto de Gareth qui l’informe qu’il ne rentrera que dans cinq jours puisqu’il part pour Ibiza avec deux amis. D’ailleurs, après avoir raté leur avion à Cardiff, ils sont allés jusqu’à prendre un taxi pour rallier Bristol et s’envoler pour les Baléares.

Un magnet pour le frigo

« Je ne le croyais pas, raconte Hannah à Metro. Je l’ai "FaceTimé" pour savoir où il était et avec qui, et je l’ai vu rigoler à l’arrière d’un taxi me disant qu’il allait à Ibiza. » Loin de se mettre en colère, la jeune femme a trouvé la situation plutôt drôle. Un bémol cependant : « Il m’a dit de ne pas m’inquiéter et qu’il me rapporterait un magnet pour le frigo. Il aurait pu au moins me ramener un parfum du duty-free. »

« Gareth fait parfois des choses dingues, commente toujours Hannah. Il en faut peu pour le convaincre de faire n’importe quoi, il suit juste ce que les gens lui proposent. » Comme d’aller à Ibiza après une simple pinte, par exemple.