VIDEO. Une île écossaise, marquée par un crime sordide, mise en vente 367.000 euros

IMMOBILIER En revanche, le phare de Little Ross Island n’est pas à vendre…

L'île de Little Ross, près des côtes écossaises. — Google Earth

Affaire à saisir. L’île de Little Ross, située au sud-ouest de l’ Ecosse est à vendre pour la modique somme de 325.000 livres soit environ 367.000 euros, nous apprend la BBC. Outre que le futur propriétaire devra évidemment posséder un bateau ou un hélicoptère pour se rendre sur son île, il ne devra pas non plus être allergique aux faits divers.

En effet, en 1960, Hugh Clark, le gardien du phare - qui n’est pas inclus dans la vente - a été assassiné par son assistant Robert Dickson. Ce dernier, jugé coupable, a été condamné à la prison à vie. Depuis, le phare, dont la construction s’est achevée en 1843, fonctionne de manière automatique.

Six chambres et deux cuisines

Pour revenir au bien immobilier, il comprend, outre 29 acres de terrain, un cottage de six chambres, mais pas vraiment fonctionnel puisqu’il dispose de deux cuisines… L’approvisionnement en électricité est assuré par une petite éolienne et des panneaux solaires.

« Les îles privées se vendent rarement à un prix abordable et en particulier quand elle dispose d’une maison habitable et des propriétés supplémentaires, estime David Corrie, qui travaille pour l’agence immobilière Galbraith, en charge de la vente. Compte tenu des perspectives que peut offrir l’île de Little Ross, nous nous attendons à beaucoup d’intérêt au Royaume-Uni mais aussi à l’étranger. » Pour peu qu’on n’ait pas peur des fantômes…