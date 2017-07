En Irlande, la famille Flannery en est déjà à quatre calmars géants capturés!

C’est une rareté qui n’en est plus tout à fait une pour la famille Flannery. Un calmar (ou calamar) géant mesurant 5,5 mètres de long a été pêché par le chalutier Cú na Mara, à 300 km à l’ouest des côtes irlandaises, annonce la radio et télévision publiques de l’île. Il s’agit du deuxième calmar géant capturé en deux mois par l’équipage de Patrick Flannery.

Another Giant Squid landed in Dingle. Only 7th recorded in Ireland in 350 years. Amazingly 4 have been caught by Flannery family! @rtenews pic.twitter.com/1gWBYZr045