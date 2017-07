A 50 ans, cette Brésilienne maîtrise à fond l'art du cosplay

Des amateurs de cosplay. — Sefa Event

Solange Amorim n’est pas une quinqua comme les autres. Cette Brésilienne originaire de Manaus est en effet une pro du cosplay, cette activité qui consiste à se déguiser en personnages de fiction, en général issus de la culture japonaise.

« Je suis passionnée de cosplay depuis trois ans, raconte-t-elle au site d’information brésilien DiarioOnLine. J’étais déjà habitué à ce genre d’événements [les réunions de cosplayers, ndlr] puisque j’accompagnais ma fille, Jessyca Cosplay, âgée de 19 ans. »

Répondre à un défi

Un jour, une amie met Solange Amorim au défi de se déguiser elle aussi, arguant qu’elle n’aurait pas le courage de le faire. Ni une ni deux, la Brésilienne est allée trouver une bonne couturière et s’est déguisée en grand-mère de Titi et Gros Minet.

O que dizer de ontem? Simplesmente perfeito ,fiz esse cosplay pois ninguém acreditava que eu tivesse coragem,por ser de idade ,por ser um personagem de vovó ,mais tai subi no palco e levei o primeiro lugar no desfile cosplay! Meu espírito vive jovem parabéns pra mim👏👏👏👏👏 A post shared by Solange amorim (@tiasol_cosplayer) on Sep 14, 2015 at 7:15am PDT

« Mon amie a donc perdu son pari et c’est elle qui a payé le déguisement à la couturière », conclut Solange Amorim. Depuis, elle a remporté plusieurs prix et distinctions et s’est même produite à Sao Paulo, à plus de 3.000 km de chez elle.

Et pour finir voici une petite sélection de ses meilleurs costumes.

Minha melhor comparação❤❤❤ A post shared by Solange amorim (@tiasol_cosplayer) on Oct 22, 2016 at 7:08pm PDT

Gramma Tala ❤❤❤ A post shared by Solange amorim (@tiasol_cosplayer) on Jul 16, 2017 at 9:43pm PDT