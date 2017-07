New-York: Un Golden retriever sauve un faon de la noyade

Les chiens aussi peuvent faire preuve d’héroïsme ! Dimanche, un Golden retriever s’est jeté à l’eau pour sauver un faon qui se noyait dans le détroit de Long Island, à New York (Etats-Unis).

Mark Freeley, le propriétaire de Storm, se promenait sur la plage avec son fidèle compagnon a-t-il raconté à CBS News.

Son chien a alors vu le petit animal dans l’eau. Il a d’abord nagé vers lui avant de l’attraper par le cou afin de le ramener sur le rivage. Il a ensuite tenté de le réveiller en le poussant avec sa truffe.

An English golden retriever on Long Island plunged into the water & started swimming out to save a struggling fawn. https://t.co/30ISf8MD0V pic.twitter.com/Jf1G8MSNoK